"Desarmar a Terra". Papa Francisco apela à paz e ao desarmamento em carta à imprensa

Na carta com data de 14 de março dirigida a Luciano Fontana







Na carta com data de 14 de março dirigida a Luciano Fontana, o sumo pontífice argentino considera que o mundo atual carece "de reflexão, de calma e de um sentido de complexidade" e que a solução para a paz "exige empenhamento, trabalho, silência e palavra".



“Enquanto a guerra só devasta as comunidades e o ambiente, sem oferecer soluções para os conflitos, a diplomacia e as organizações internacionais precisam de uma nova vitalidade e credibilidade", observa Francisco. Além disso, acrescenta que "as religiões podem aproveitar a espiritualidade dos povos para reavivar o desejo de fraternidade e de justiça, a esperança de paz".





Carta do Papa Francisco a Luciano Fontana





Caro Diretor,





Gostaria de vos agradecer as palavras de proximidade com que quiseram estar presentes neste momento de doença em que, como já disse, a guerra parece ainda mais absurda.





A fragilidade humana, de facto, tem o poder de nos tornar mais lúcidos em relação ao que dura e ao que passa, ao que nos faz viver e ao que mata. Talvez seja por isso que tantas vezes tendemos a negar os limites e a evitar as pessoas frágeis e feridas: elas têm o poder de questionar a direção que escolhemos, como indivíduos e como comunidade.





Gostaria de vos encorajar, a vós e a todos aqueles que dedicam o seu trabalho e inteligência a informar, através de ferramentas de comunicação que agora unem o nosso mundo em tempo real: sintam a importância das palavras. Elas nunca são apenas palavras: são actos que constroem ambientes humanos. Podem ligar ou dividir, servir a verdade ou servir-se dela. Temos de desarmar as palavras, para desarmar as mentes e desarmar a Terra. Há uma grande necessidade de reflexão, de calma, de um sentido de complexidade.





Enquanto a guerra apenas devasta as comunidades e o ambiente, sem oferecer soluções para os conflitos, a diplomacia e as organizações internacionais precisam de sangue novo e de credibilidade. Por outro lado, as religiões podem aproveitar a espiritualidade dos povos para reavivar o desejo de fraternidade e de justiça, a esperança de paz.





Tudo isto exige empenhamento, trabalho, silêncio, palavras.





Sintamo-nos unidos neste esforço, que a Graça celeste não deixará de inspirar e acompanhar.