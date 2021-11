Desastre com autocarro na Bulgária faz 45 mortos

O primeiro-ministro interino da Madecedónia do Norte, Zoran Zaev, já reagiu publicamente, em declarações à Nova TV:Ao início da manhã, as nacionalidades das vítimas ainda estavam a ser apuradas pela polícia búlgara. De acordo com as forças de segurança, citadas pela France Presse, só os dois condutores do autocarro seriam da Macedónia do Norte. Os passageiros, indicaram, eram “todos albaneses”., sublinhou, de resto, o primeiro-ministro Zoran Zaev.

“Sete passageiros resgatados”

, precisou o comissário Nikolay Nikolov, responsável pelas operações de resgate, ouvido pela estação televisiva pública BNT.

“Pudemos resgatar sete passageiros”, adiantou Nikolov, que acrescentou tratar-se de duas mulheres e cinco homens. Os feridos foram transportados para uma unidade hospitalar da capital búlgara, Sófia.





A autoestrada havia sido recentemente alvo de obras financiadas por fundos comunitários. A Bulgária é um Estado-membro da União Europeia desde 2007. “O motorista morreu de imediato, não havia ninguém para abrir as portas”, explicou, por sua vez, o comandante da polícia nacional búlgara, Stanimir Stanev.



O veículo ultrapassou osde segurança, mas desconhece-se, por agora, o que causou o acidente.





, descreveu Maya Arguirova, chefe da unidade de queimados do hospital para o qual foram transportados os feridos.

Números da sinistralidade na Bulgária

O último desastre rodoviário grave em território búlgaro acontecera em agosto de 2018, quando o despiste de um autocarro turístico fez 17 mortos entre os passageiros. Este veículo regressava a Sófia após uma viagem a um mosteiro numa região montanhosa a norte da capital.O mau estado generalizado das estradas está na base de grande parte dos acidentes, cujo número está entre os mais elevados da União Europeia. Aliam-se a este problema um parque automóvel envelhecido e o excesso de velocidade.



