Desastre diplomático. Austrália impede Xanana de testemunhar a favor de whistleblower

Os fabulosos jazigos de petróleo em águas territoriais timorenses são disputados de há muito. Já nos anos 1960, Portugal como potência colonial quisera discutir com a Austrália e com a Indonésia uma linha de demarcação desses jazigos. A Austrália recusara discuti-la com uma potência decadente e incapaz de impor os seus interesses no terreno, e optara por negociar um acordo apenas com a Indonésia.





Com o 25 de Abril de 1974, os acontecimentos precipitaram-se e a Fretilin conseguiu obter uma efémera independência maubere. A ditadura indonésia de Suharto, sentindo nessa independência uma ameaça à estabilidade de um regime baseado no terror, apressou-se a invadir Timor-leste, sob um coro de protestos da comunidade internacional, mas com a anuência silenciosa da Austrália. Sem surpresas, a invasão indonésia e a posterior anexação de Timor-leste restabeleceram as garantias dadas à Austrália nas negociações sobre o petróleo.





Sem surpresas também, o grande movimento dos anos 1990 que conquistou a independência de Timor Lorosae voltou a causar dores de cabeça aos responsáveis políticos e aos lobbies económicos australianos. A incógnita era sobre o que faria o novo Governo timorense, que não tinha quaisquer motivos para reconhecer os acordos assinados nas costas do seu povo, pelos mesmos que contra ele cometeram um genocídio (Indonésia) e que encobriram esse genocídio (Austrália).





Seja como for, o Governo australiano teve de sujeitar-se a renegociar a linha de demarcação dos jazigos petrolíferos, tendo pela frente uma equipa chefiada por Xanana Gusmão. Para mais certeza de poder manipular a seu contento essas negociações, instalou um sofisticado sistema de escutas ao Governo timorense, que funcionava em 2004 e veio a ser reconhecido pelo Governo australiano em 2013.





A importância atribuída ao golpe da secreta australiana contra Timor era de tal ordem que, sabe-se agora, foram desviados para ele fundos e recursos que no debate orçamental tinham sido atribuídos à prevenção do terrorismo. Com um problema de legitimidade, que em breve se faria sentir: para uma parte dos agentes australianos, nomeadamente Collaery, a luta contra o terrorismo tinha uma justificação que faltava a esta intriga contra um vizinho amistoso e dialogante.