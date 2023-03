Desastre ferroviário na Grécia. Centenas protestam após "tragédia anunciada"

Em Atenas, no exterior da sede da empresa responsável pela manutenção dos caminhos-de-ferro da Grécia, ospara dispersar as centenas de pessoas que lançaram pedras e acenderam fogueiras nas ruas.Foram também realizados protestos em Salónica e na cidade de Larissa, perto do local onde aconteceu o choque frontal entre uma composição de transporte de passageiros e uma de mercadorias provocando a explosão das carruagens da frente, que ficaram, na sua maioria, destruídas.

As bandeiras foram colocadas a meia-haste em todos os edifícios da Comissão Europeia, em Bruxelas.



Os trabalhadores ferroviários estão a planear uma paralisação como protesto pelo que afirmam ser negligência da empresa responsável pelas vias ferroviárias no país., afirmou um sindicalista quando anunciou a greve.Muitos dos 300 passageiros que seguiam a bordo eram jovens estudantes na casa dos 30 anos que regressavam a Salónica depois de um longo fim-de-semana de celebração da Quaresma ortodoxa grega.

“Erro humano”



O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis fala de “um trágico erro humano” e o“Uma coisa posso garantir: descobriremos as causas desta tragédia e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que nunca mais uma coisa assim se repita”, afirmou Mitsotakis.O chefe da estação nega qualquer erro e culpa o acidente por uma falha técnica., Kostas Karamanlis, que assumiu as “falhas de longa data das autoridades para reparar um sistema ferroviário que não está preparado para o século XXI”.

Desconhece-se, para já, a velocidade a que circulavam os dois comboios quando embateram frontalmente. No entanto, a radiotelevisão pública grega avançou que seguiam a mais de 140 quilómetros por hora.

Aos hospitais próximos do local do acidente as famílias das vítimas estão a entregar amostras de ADN para a facilitar a identificação dos mortos.No entanto, o processo vai tornar-se cada vez mais complicado à medida que os restos mortais dos passageiros das carruagens da frente, que suportaram toda a força do embate e das chamas, forem recuperados.

O porta-voz dos bombeiros revelou que as temperaturas no interior da primeira carruagem atingiram os 1.300 graus Celsius, o que torna “difícil identificar os passageiros que estavam no interior.