Mundo
Desastre no Nepal. Um dos portugueses dado como desaparecido foi encontrado
A diplomacia portuguesa confirma esta quinta-feira que há um total de três cidadãos nacionais desaparecidos. Um dos portugueses cujo paradeiro era desconhecido foi localizado ao início da tarde de quinta-feira.
(em atualização)
Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, um cidadão nacional que estava dado como desaparecido desde quarta-feira acabou de ser localizado.
"Encontra-se bem de saúde e em segurança, ainda na fronteira com o Tibete, mas aparentemente longe do sucedido", indica o MNE português- .
Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, um cidadão nacional que estava dado como desaparecido desde quarta-feira acabou de ser localizado.
"Encontra-se bem de saúde e em segurança, ainda na fronteira com o Tibete, mas aparentemente longe do sucedido", indica o MNE português- .
Assim, continuam desaparecidos três cidadãos nacionais, um homens e duas mulheres, na sequência do desastre no Nepal,
Segundo o mais recente balanço, o número total de mortos subiu esta quinta-feira para 359 no Nepal e três mortos no Tibete. Há ainda mais de 1.300 desaparecidos.
Até ao momento foram resgatadas 445 pessoas com vida, das quais 37 estrangeiros.