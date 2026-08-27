Desastre no Nepal. Um dos portugueses dado como desaparecido foi encontrado

(em atualização)



Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, um cidadão nacional que estava dado como desaparecido desde quarta-feira acabou de ser localizado.



"Encontra-se bem de saúde e em segurança, ainda na fronteira com o Tibete, mas aparentemente longe do sucedido", indica o MNE português- .





Assim, continuam desaparecidos três cidadãos nacionais, um homens e duas mulheres, na sequência do desastre no Nepal,





Segundo o mais recente balanço, o número total de mortos subiu esta quinta-feira para 359 no Nepal e três mortos no Tibete. Há ainda mais de 1.300 desaparecidos.





Até ao momento foram resgatadas 445 pessoas com vida, das quais 37 estrangeiros.



