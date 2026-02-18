Desastres naturais mataram 226 pessoas e afetaram mais de 860 mil em Moçambique

De acordo com informação da base de dados do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), a que a Lusa teve acesso e atualizada às 14:32 (12:32 de Lisboa), foram afetadas 861.608 pessoas, o correspondente a 199.184 famílias, havendo também 12 desaparecidos, além de 321 feridos. Este balanço contabiliza mais três mortos face à atualização de terça-feira.

Só as cheias de janeiro provocaram, pelo menos, 27 mortos - afetando 724.131 pessoas - e a passagem do ciclone Gezani em Inhambane, em 13 e 14 de fevereiro, levou à morte de outras cinco pessoas, segundo os dados atualizados do INGD sobre a época das chuvas.

Acrescenta-se que um total de 14.568 casas ficaram parcialmente destruídas, além de 5.845 totalmente destruídas e outras 183.812 inundadas, na presente época chuvosa.

Um total de 272 unidades de saúde, 76 casas de culto e 677 escolas foram afetadas em pouco mais de quatro meses e meio.

Os dados do INGD indicam ainda que 554.805 hectares de áreas agrícolas foram afetados neste período, 287.825 hectares dos quais dados como perdidos, atingindo 365.155 agricultores. Também 530.998 animais morreram, entre bovinos, caprinos e aves, e foram afetados 6.799 quilómetros de estrada, 36 pontes e 123 aquedutos.

Desde outubro, o instituto moçambicano de gestão de desastres ativou 149 centros de acomodação, que albergaram 113.478 pessoas, dos quais 43 ainda estão ativos, com pelo menos 34.278 pessoas.