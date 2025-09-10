Descarrilamento do Governo francês. Charlie Hebdo satiriza crise política com elevador da Glória
O Elevador da Glória, que acidentalmente descarrilou na semana passada na capital portuguesa, é o protagonista da capa do Charlie Hebdo desta quarta-feira. No desenho satírico aparecem vários rostos da política francesa dentro da carruagem, dois dias após o Executivo de François Bayrou ter caído.
Em alusão ao trágico acidente que abalou a cidade de Lisboa, que provocou 16 mortos e mais de 20 feridos, a revista satírica publicou na capa o Elevador da Glória a descarrilar, tendo como passageiros membros do Governo e do cenário político francês. Entre as figuras representadas vê-se Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Gérard Larcher, Bruno Retailleau e Jean-Luc Mélenchon.
Previa-se um bloqueio total contra as medidas do Governo, esta quarta-feira. E mantendo-se o dia de “Bloquear Tudo” em França, milhares de pessoas saíram na mesma à rua para protestar. Há registo de confrontos, um edifício em chamas numa zona comercial de Paris e o número de detenções a ascender às duas centenas.
O primeiro-ministro demissionário, François Bayrou, apresentou a demissão enquanto chefe do Executivo na terça-feira, depois de a moção de confiança que levou à Assembleia Nacional ter sido chumbada. Foi a primeira vez, na história da Quinta República francesa, que um Governo cai durante uma moção de confiança. Bayrou teve um mandato de nove meses e enfrentou oito moções de censura, que podem ser aprovadas sem a formação de um novo Executivo com uma maioria parlamentar alternativa.
Durante a cerimónia de transferência de poderO novo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, prometeu "mudanças profundas" e "não apenas superficiais" para resgatar França da crise política e social em que se encontra mergulhada.
A vermelho lê-se “Débloquons tout!”, que em português significa “Vamos desbloquear tudo”, em referência ao movimento “Vamos bloquear tudo”, que está a mobilizar os franceses a saírem à rua em manifestações, após a queda do Governo.
Débloquons tout !— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 9, 2025
Retrouvez :
👉Aides aux entreprises : les vrais assistés de la République
👉 À Paris, les bobos font la chasse aux coiffeurs afro
👉 Exploration spatiale : le fantasme des planètes de rechange
En vente mercredi ! pic.twitter.com/o0HyYNzDlw
O primeiro-ministro demissionário, François Bayrou, apresentou a demissão enquanto chefe do Executivo na terça-feira, depois de a moção de confiança que levou à Assembleia Nacional ter sido chumbada. Foi a primeira vez, na história da Quinta República francesa, que um Governo cai durante uma moção de confiança. Bayrou teve um mandato de nove meses e enfrentou oito moções de censura, que podem ser aprovadas sem a formação de um novo Executivo com uma maioria parlamentar alternativa.
Durante a cerimónia de transferência de poderO novo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, prometeu "mudanças profundas" e "não apenas superficiais" para resgatar França da crise política e social em que se encontra mergulhada.