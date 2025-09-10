Descarrilamento do Governo francês. Charlie Hebdo satiriza crise política com elevador da Glória

A vermelho lê-se “Débloquons tout!”, que em português significa “Vamos desbloquear tudo”, em referência ao movimento “Vamos bloquear tudo”, que está a mobilizar os franceses a saírem à rua em manifestações, após a queda do Governo.







Débloquons tout !



Em alusão ao trágico acidente que abalou a cidade de Lisboa, que provocou 16 mortos e mais de 20 feridos,Previa-se um bloqueio total contra as medidas do Governo, esta quarta-feira.Há registo de confrontos, um edifício em chamas numa zona comercial de Paris e o número de detenções a ascender às duas centenas.O primeiro-ministro demissionário, François Bayrou, apresentou a demissão enquanto chefe do Executivo na terça-feira, depois de a moção de confiança que levou à Assembleia Nacional ter sido chumbada.Bayrou teve um mandato de nove meses e enfrentou oito moções de censura, que podem ser aprovadas sem a formação de um novo Executivo com uma maioria parlamentar alternativa.Durante a cerimónia de transferência de poderO novo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, prometeu "mudanças profundas" e "não apenas superficiais" para resgatar França da crise política e social em que se encontra mergulhada.