Descoberta de bário na atmosfera de dois exoplanetas

ESO/M. Kornmesser

Uma equipa de investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço a maior unidade de investigação no campo da astrofisica, astronomia e ciência do espaço em Portugal, ao estudar dois planetas, um na constelação de Peixes e outra na de Puppis, detetaram bário na atmosfera dos dois gigantes gasosos.