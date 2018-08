Descoberto túnel de droga entre a Arizona e o México

RTP24 Ago, 2018, 21:48 | Mundo

As autoridades do Arizona apreenderam droga no valor de um milhão de dólares durante uma rusga. Para além da apreensão, a polícia acabou por descobrir um túnel secreto que ligava a cidade de San Luis, no Arizona, ao México.



A polícia da cidade de San Luis declarou em tribunal que o episódio remonta a 13 de agosto. Nessa altura, viram o dono de um edifício abandonado a carregar duas caixas de plástico para um reboque, tal como ficou descrito em documentos do tribunal obtidos pela KGUN, uma afiliada da CNN.



O dono, Jesus Ivan Lopez Garcia, foi parado pelas autoridades, cujo cão da brigada de narcóticos detetou a presença de droga nas duas caixas. Estas continham 118 quilos de metanfetaminas, seis quilos de cocaína, três quilos de fentanil e 19 quilos de heroína.



Dois dias depois, uma rusga ao edifício abandonado, um antigo restaurante KFC, revelou uma passagem subterrânea onde antes se encontrava a cozinha do restaurante, segundo reporta a BBC. Acredita-se que as drogas tenham sido puxadas pelo túnel com uma corda.



O túnel de quase 180 metros de comprimento e seis metros de profundidade terminava numa casa no México. A saída era feita por alçapão debaixo de uma cama.



Jesus Garcia teria comprado a propriedade em abril deste ano por 390 mil dólares (cerca de 337 mil euros). O edifício “estava abandonado nos últimos anos e não era utilizado [para qualquer tipo de comércio]” de acordo com uma denúncia criminal apresentada posteriormente.



Garcia é agora acusado de conspiração de posse, com intenção de distribuir metanfetaminas e cocaína. Ainda não foi determinado se já compareceu perante um juíz norte-americano.



De acordo com a CNN, não é a primeira vez que se encontram túneis subterrâneos construídos por organizações criminosas. Em 2016 foi descoberto um túnel de tráfico com cerca de 792 metros de comprimento na fronteira entre a Califórnia e o México.