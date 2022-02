"Descolonização urbana". Estátua de Leopoldo II da Bélgica pode ser derretida e transformada em memorial às vítimas do colonialismo

, disse à AFP , na semana passada, Esmeralda da Bélgica, filha mais nova do rei Leopoldo III e bisneta de Leopoldo II.Já em 2020, durante a onda internacional das manifestações, esta escritora e jornalista também conhecida por Esmeralda de Rethy – pseudónimo que sempre usou ao longo da sua carreira – tinha manifestado ser. Agora, a descendente do monarca conhecido pela violenta conquista do Congo, no final do século XIX, defendeu, por exemplo.

"Não estou a atacar a minha família [os membros atuais da família real]. Não somos responsáveis pelos atos dos nossos antepassados, (…) mas temos a responsabilidade de falar sobre isto", esclareceu, acrescentando que compreende as “manifestações de ódio” a estes símbolos coloniais.

Legado colonial belga

Antes de ser a atual República Democrática do Congo,E, por representar um símbolo do colonialismo e até de genocídio, o debate sobre a continuidade da imagem de Leopoldo II no centro da capital belga continua aceso.Neste contexto, um grupo de historiadores, arquitetos e outros especialistas, encomendado pelo governo regional de Bruxelas, sugere que a estátua equestre do rei do século XIX seja removida, derretida e, quem sabe, o bronze desta possa ser transformada num memorial às vítimas do colonialismo no Congo.A estátua equestre de Leopoldo II, que se pode ver perto do Palácio Real em Bruxelas, tornou-se aquilo a que se chama um “ponto de inflamação” para os manifestantes durante os protestos, em 2020 – a maior onda de protestos contra o racismo alguma vez vista na Bélgica.Quase dois anos depois é divulgado um relatório de 256 páginas sobre a “descolonização urbana” na Bélgica, citado pelo Guardian esta segunda-feira, que sugere que se removam estátuas de figuras relevantes no passado colonial belga.Em Bruxelas, há dezenas de monumentos e de ruas com o nome de figuras proeminentes na construção do império Belga, no final do século XIX., aponta o relatório.Os especialistas não sugerem que se remova ou mesmo destrua todas as estátuas e monumentos referentes a esta época da história da Bélgica, mas propõem uma abordagem “caso a caso” para cada uma, afirma o relatório. É antes um espaçoNesse sentido, os especialistas propõem que o, um espaço verde monumental construído para comemorar o 50.º aniversário do Estado belga, financiado pela riqueza proveniente da borracha congolesa, seja reconstruído, e que um dos monumentos seja renomeado “monumento à desconstrução da propaganda colonial belga”.No relatório é então sugeridoPascal Smet, ministro responsável pele Planeamento Urbano de Bruxelas, disse à comunicação local que os autores do relatório adotaram uma abordagem diferenciada sobre os monumentos coloniais., disse Smet., acrescentou.Smet estima que seja publicado um plano de ação até setembro, com as primeiras decisões sobre cada monumento de simbologia colonial na região da capital. Mas quanto à estátua equestre de Leopoldo II, o ministro considera que é necessário mais debate sobre o assunto.