Desconvocada greve de professores da Escola Portuguesa de Luanda
A greve de professores da Escola Portuguesa de Luanda (EPL), prevista para hoje, não se efetivou, por ter sido dado início ao pagamento de apoios por parte do Ministério da Educação de Portugal, disse à Lusa fonte sindical.
Os docentes da EPL decidiram na semana passada avançar com uma greve, por tempo indeterminado, que teria início hoje, para exigir o pagamento dos apoios à deslocação de professores e denunciando práticas de discriminação contra uma colega angolana..
Segundo a delegada do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.T.O.P.) a greve deverá ser desconvocada oficialmente na sexta-feira.
"Nós hoje não entrámos em greve, porque, pela manhã, tivemos a agradável surpresa de ver realmente que os pagamentos estavam a ser efetuados, de acordo com o que está previsto na lei, deixou de haver motivos para haver greve", disse à Lusa Sandra Feliciano.
A sindicalista realçou que os docentes da EPL "nunca tiveram a intenção" de voltar a fazer greve, mas "Infelizmente, a situação não se desbloqueava, foi preciso aplicar um bocadinho de pressão e as coisas concertaram-se e resolveram-se pelo melhor".
Sandra Feliciano referiu que os professores estão a ser pagos, caso haja alguma situação pontual deverá ser resolvida, frisando que "está tudo assegurado".
"Penso que da nossa parte a situação estará resolvida, para já, se houver agora alguma questão que se levante será pontual e será tratada, mas de uma maneira global, geral, cremos que tudo está resolvido", destacou.
A docente salientou que os 130 professores estavam "à espera de ver as coisas a avançar".
De acordo com Sandra Feliciano, esta situação estava a acontecer pontualmente em outras escolas, mas agora "parece que a situação vai ser regularizada em todas as escolas".
Caso os professores avançassem com a greve, esta seria a segunda paralisação este ano, depois de, em março, terem realizado uma greve de dois dias para exigir equidade salarial e melhores condições laborais.