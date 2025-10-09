Desconvocada greve de professores da Escola Portuguesa de Luanda

Os docentes da EPL decidiram na semana passada avançar com uma greve, por tempo indeterminado, que teria início hoje, para exigir o pagamento dos apoios à deslocação de professores e denunciando práticas de discriminação contra uma colega angolana..

Segundo a delegada do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.T.O.P.) a greve deverá ser desconvocada oficialmente na sexta-feira.

"Nós hoje não entrámos em greve, porque, pela manhã, tivemos a agradável surpresa de ver realmente que os pagamentos estavam a ser efetuados, de acordo com o que está previsto na lei, deixou de haver motivos para haver greve", disse à Lusa Sandra Feliciano.

A sindicalista realçou que os docentes da EPL "nunca tiveram a intenção" de voltar a fazer greve, mas "Infelizmente, a situação não se desbloqueava, foi preciso aplicar um bocadinho de pressão e as coisas concertaram-se e resolveram-se pelo melhor".

Sandra Feliciano referiu que os professores estão a ser pagos, caso haja alguma situação pontual deverá ser resolvida, frisando que "está tudo assegurado".

"Penso que da nossa parte a situação estará resolvida, para já, se houver agora alguma questão que se levante será pontual e será tratada, mas de uma maneira global, geral, cremos que tudo está resolvido", destacou.

A docente salientou que os 130 professores estavam "à espera de ver as coisas a avançar".

De acordo com Sandra Feliciano, esta situação estava a acontecer pontualmente em outras escolas, mas agora "parece que a situação vai ser regularizada em todas as escolas".

Caso os professores avançassem com a greve, esta seria a segunda paralisação este ano, depois de, em março, terem realizado uma greve de dois dias para exigir equidade salarial e melhores condições laborais.