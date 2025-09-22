Desejo da Conferência Islâmica da CPLP. Mais proximidade entre as comunidades islâmicas que falam português
Foto: Cristina Borges - Antena 1
Condenar as violações dos direitos humanos no mundo, apoiar a Palestina na busca de uma solução justa e duradoura e rejeitar todas as forma de violência, terrorismo ou discriminação. São alguns dos pontos gravados na Carta de Lisboa, redigida no encerramento da terceira Conferência Islâmica dos Países de Língua Portuguesa, que decorreu, entre os dias 19 e 20, na Mesquita Central de Lisboa.
A carta reafirma a importância do desporto feminino no Islão e deixa um apelo às associações desportivas que garantam a participação das atletas muçulmanas sem restrições de vestuário.
Um tema sempre presente no encontro foi a cooperação lusófona.
A próxima Conferência Islâmica dos Países de Língua Portuguesa vai realizar-se em novembro do próximo ano, no Brasil, em São Paulo.