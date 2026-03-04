Desemprego recua em janeiro na zona euro e UE - Eurostat

De acordo com o serviço estatístico europeu, entre os 21 países da área do euro, a taxa de desemprego recuou quando comparada com a de 6,3% registada tanto no período homólogo quanto em dezembro de 2025.

No conjunto dos 27 Estados-membros, o indicador ficou abaixo dos 6,0% de janeiro de 2025 e dos 5,9% de dezembro.

O Eurostat estima em 12,928 milhões o número de desempregados na UE, dos quais 10,770 milhões na zona euro.

Entre os Estados-membros, a Bulgária e a Polónia (3,1% cada), República Checa (3,2%) e Malta (3,4%) apresentaram as menores taxas de desemprego na UE.

No extremo oposto, com as maiores taxas, estão a Finlândia (10,2%), a Espanha (9,8%) e a Suécia (8,7%).

Em Portugal, o desemprego fixou-se, em janeiro, nos 5,6%, estável na comparação em cadeia, mas abaixo dos 6,3% de janeiro de 2025.