"Desfile Planetário" pode ser observado já este sábado

Quatro dos planetas — Mercúrio, Vénus, Saturno e Júpiter — irão poder ser vistos a olho nu. Já Úrano e Neptuno exigirão o uso de binóculos ou telescópio.

Para quem prefere madrugar, também será possível tentar observar o fenómeno antes do amanhecer, embora a visibilidade mais favorável seja ao anoitecer.

Mercúrio será o mais difícil de localizar, sendo visível apenas durante cerca de 30 a 60 minutos após o pôr do sol e muito próximo do horizonte.

“A missão InSight teve que esperar um ano inteiro para que a Terra e Marte se alinhassem na sua aproximação máxima”, referindo-se à sonda robótica lançada para estudar Marte em 2018. “As órbitas planetárias e sua posição em relação à Terra desempenham um papel importante no projeto da missão”, sublinhou Haviland.





Além deste alinhamento, o calendário astronómico da Nasa inclui outros fenómenos relevantes nos próximos meses. Na próxima terça-feira, um eclipse lunar total será visível na Ásia, Austrália, Ilhas do Pacífico e Américas, dando origem à chamada “Lua de Sangue”, devido à coloração avermelhada que o satélite natural da Terra adquire.

Será o último eclipse lunar total visível da América do Norte até dezembro de 2028.

, desde que as condições meteorológicas permitam, sendo o anoitecer o melhor período de observação.explicou Heidi Haviland, cientista planetária da Nasa, citada pela CNN Ciência. “Os observadores do céu irão ter a oportunidade de ver seis planetas no céu este sábado, se o tempo permitir”, afirmou.Ao contrário do que acontece com os eclipses solares,Em Portugal, os melhores momentos para observação devem ocorrer logo após o pôr do sol, quando os planetas estiverem pelo menos a cerca de dez graus acima do horizonte. Se estiverem demasiado baixos, podem ficar encobertos pela atmosfera.Heidi Haviland deixa orientações práticas para distinguir os planetas. “Normalmente, Vénus é o primeiro a aparecer”, explicou, acrescentando que será o ponto mais brilhante no céu depois do Sol e da Lua, com um brilho branco intenso e constante no horizonte oeste.Júpiter poderá ser identificado como o planeta mais alto no céu.A cientista planetária da Nasa acrescentou ainda que o desfile planetário serve também como lembrete da dinâmica orbital do sistema solar e da importância estratégica dessas posições relativas para a exploração espacial.— a segunda lua cheia no mesmo mês — fenómeno que, apesar do nome, não altera a cor do satélite.Já nos dias 8 e 9 de junho, Vénus e Júpiter irão surgir no céu aparentemente separados por uma distância equivalente à “largura de um dedo mindinho”, embora estejam a milhões de quilómetros um do outro, sendo visíveis a olho nu.Para os observadores em território nacional, a recomendação passa por procurar locais afastados da poluição luminosa das cidades e esperar por um céu limpo. Se as condições colaborarem, o espetáculo promete ser um dos momentos astronómicos mais marcantes do ano.