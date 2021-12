Desflorestação prejudica condições de trabalho ao ar livre de milhões de pessoas

, lê-se no artigo científico , divulgado na sexta-feira na revistaDe acordo com este estudo, o, afirmou ao Guardian Luke Parsons, um investigador da Universidade Duke, na Carolina do Norte e principal autor do artigo.Entre 2003 e 2018, cerca de 4,9 milhões de pessoas em todo o mundo perderam pelo menos meia hora por dia de trabalho em condições de temperatura consideradas seguras, revelam os especialistas.

"Os trópicos já estão a tornar-se demasiado quentes e húmidos para se poder trabalhar com segurança", continuou Parsons.







A investigação de Parsons também descobriu que 91 mil pessoas perderam mais de duas horas por dia em temperaturas de trabalho seguras ao ar livre, a grande maioria delas na Ásia.