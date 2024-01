Desinformação considerada a maior ameaça à escala global

A transmissão de informações falsas é considerada ainda mais preocupante do que os fenómenos climáticos extremos, que surgem no segundo lugar da tabela de principais riscos para 2024. Uma análise baseada na opinião de mais de 1.400 especialistas em riscos globais, decisores políticos e líderes da indústria.Fernando Chaves, especialista em risco da Marsh Portugal, deixa um alerta: num ano que terá diversas eleições em diversos pontos mundo, a informação falsa pode trazer riscos acrescidos de polarização social e política.Mais do que riscos, o relatório diz que estão em causa "quase certezas".