"A onda de eventos de notícias de última hora de alto perfil em junho de 2025 resultou numa alta percentagem de informações falsas repetidas pelos chatbots de IA", pode ler-se no relatório.

Os destaques de desinformação mais repetidos no mês de junho foram a cobertura do início da guerra entre Israel e o Irão, o assassinato de dois legisladores no Minnesota (EUA) e os debates sobre o orçamento federal no Congresso dos EUA. "As descobertas de junho demonstram como os sistemas de IA podem tornar-se amplificadores involuntários de desinformação, especialmente quando fontes confiáveis são escassas ou chegam tarde", refere a NewsGuard.





Um dos exemplos destacados pelo relatório é a falsa alegação de que um avião militar chinês teria sido enviado secretamente para o Irão para apoiar o governo do Teerão na guerra contra Israel. Apesar de infundada, a informação foi veiculada por meios considerados credíveis, como o The Telegraph e o australiano News.com.au.



Debate sobre limites e responsabilidades

"A IA ainda não é capaz de substituir funções jornalísticas essenciais em momentos críticos", resume o relatório.

A auditoria mensal feita aos 11 principaisdo mercado, avaliou modelos como o, entre outros. No total, osanalisados repetiramSegundo o relatório , osde IA lutaram para distinguir fatos de ficção., especialmente durante eventos de rápida evolução.Uma análise do Laboratório de Investigação Digital (DFR Lab) sublinha que, no processo de verificação de dados, nomeadamente, e acabam por reforçar narrativas enganosas quando não têm acesso a dados validados.A NewsGuard conclui que, apesar dos avanços,, sobretudo em períodos de grande incerteza ou quando a informação factual ainda está em desenvolvimento.