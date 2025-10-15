Desinformação. Rússia, China e Irão são motores da "guerra híbrida" contra a Europa

A Europa assiste a um aumento das campanhas estrangeiras de desinformação, cada vez mais complexas, fragmentadas e difíceis de detetar, começa por alertar a organização., lê-se no relatório.

Estes atores de desinformação estrangeiros “adaptam as suas técnicas para aproveitar tecnologias novas e emergentes e contornar as medidas restritas impostas contra eles”.



Embora a Rússia seja o ator de desinformação “mais agressivo”, a China e o Irão intensificaram as suas estratégias, através de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) e redes de ‘bots’ (contas automatizadas) nas redes sociais.A influência destas campanhas de desinformação atinge toda a comunidade europeia, como a Bulgária, Áustria e França a serem frequentemente alvos do Kremlin, através de campanhas de desinformação nas redes sociais.O relatório destaca que em Portugal o apagão energético de 28 de abril foi um dos casos de desinformação mais relevantes no país.

Um recente inquérito da UE revelou que 88% dos europeus estão preocupados com notícias falsas e manipuladas online.

Neste sentido, Bruxelas introduziu novas leis no ano passado, incluindo a Lei dos Serviços Digitais (DAS), que força as principais plataformas a partilhar dados e combater a desinformação sistémica.Além disso, em setembro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou o lançamento de um programa de media para ajudar os Estados-membros a lidar com a desinformação., [devido ao] aumento da manipulação da informação e da desinformação que está a dividir as nossas sociedades.e precisamos urgentemente do Escudo Europeu da Democracia e de mais capacidade para monitorizar e detetar a manipulação da informação e a desinformação, pelo que vamos criar um novo Centro Europeu para a Resiliência Democrática", anunciou Ursula von der Leyen, na sessão plenária de setembro na cidade francesa de Estrasburgo.Apesar disso, um estudo citado no relatório refere que, embora as novas medidas estejam a ser implementas, “a batalha é desigual”, pois “a desinformação é rápida e barata de fazer, enquanto a verificação e desmistificação é lenta e cara”.O relatório foi desenvolvido pela rede de empresas profissionais de comunicação social Euranet Plus, que tem como objetivo transmitir conteúdo relacionado com a UE, de forma a lutar contra a desinformação.





(Com Lusa)