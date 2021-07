Desinformação sobre Covid-19. YouTube retira vídeos de Bolsonaro

Jair Bolsonaro tem feito uso de todas as plataformas de comunicação para passar a mensagem contra confinamentos, máscaras e vacinas, desde o início da pandemia.



O YouTube, noticia a BBC, removeu 15 vídeos, decisão baseada em princípios éticos de conteúdo e não em ideologia ou política.



Um dos videos em causa mostra Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde do Brasil, a comparar a Covid-19 com a SIDA.



"Após a pandemia do HIV, o HIV continua a existir. Ainda há alguns contaminados, a maioria é tratada e a vida continua", declarou Pazuello.



Num outro vídeo, retirado de uma emissão da CNN, um médico brasileiro recomendou hidroxicloroquina e ivermectina como tratamentos contra o SARS-CoV-2.



O YouTube diz "não permitir partilhas de conteúdos que promovam qualquer uma das substâncias como um tratamento eficaz da Covid-19".



A gestão da plataforma digital sublinha as regras do Youtube "proíbem vídeos que dizem que as máscaras não ajudam a prevenir a propagação do vírus".



Em 2020, Bolsonaro tinha partilhado vários vídeos manifestando-se contra as medidas de distanciamento social e defendendo que os múltiplos casos de Covid-19 tornariam o país imune à doença.



O Twitter e o Facebook removeram essas publicações por desinformarem os brasileiros.



O Brasil ultrapassa as 545 mil mortes associadas à Covid-19.





Está a decorrer um inquérito, lançado pelo Congresso brasileiro, para apurar as responsabilidades do Governo Federal na gestão da pandemia.