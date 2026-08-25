Deslizamento de lixeira na Guiné-Conacri faz mais de 30 mortos

O primeiro estrondo ouviu-se pelas duas da manhã. Seguiu-se um segundo deslizamento consecutivo que arrastou pessoas e destruiu várias casas. Cerca de 350 civis tiveram de ser realojados.Revoltados com a resposta do executivo, que consideram ter sido insuficiente, os sobreviventes têm relatado os momentos de pânico que viveram no último domingo.À Agence France-Presse, o ativista Abou Hamza descreveu os esforços da população local para evitar a tragédia:Em comunicado, o Governo garante que “foram tomadas as medidas necessárias para assegurar cuidados médicos aos feridos e assistência aos afetados pela tragédia”.As operações de busca pelos restantes desaparecidos prosseguem no local., explicou.O encerramento do aterro estava previsto para o mesmo dia em que ocorreu a derrocada, mas já voltou a ser anunciado, devido ao perigo que representa para a população.Dias antes do incidente, os moradores receberam ordem de saída, mas, segundo as autoridades, muitos foram os que permaneceram no local até ao momento da tragédia.