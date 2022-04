Deslizamento de terra mata 12 mulheres na Indonésia

O chefe de polícia do distrito de Mandailing Natal, no norte da ilha de Sumatra, Marlon Rajagukguk, disse que 14 mulheres estavam a trabalhar num poço com cerca de dois metros de profundidade, quando aconteceu o deslizamento de terra.

Uma operação de busca e resgate, que se prolongou durante duas horas, conseguiu resgatar duas mulheres feridas e retirar os corpos de outras 12 dos escombros, disse Rajagukguk.

O responsável disse também que as autoridades tinham, antes do deslizamento de terra, fechado minas de ouro ilegais numa área remota do distrito, a principal fonte de ouro garimpado tradicionalmente pelos moradores.

As operações informais de mineração são comuns na Indonésia, dando um meio de subsistência a milhares de pessoas, que trabalham em condições perigosas, com alto risco de ferimentos graves ou morte.

Deslizamentos de terra, inundações e colapsos de túneis são apenas alguns dos perigos enfrentados pelos mineradores.

Grande parte do processamento de minério de ouro envolve mercúrio e cianeto, substâncias altamente tóxicas, e os trabalhadores frequentemente usam pouca ou nenhuma proteção.

O último grande acidente relacionado com a mineração do país ocorreu em fevereiro de 2019, causando 40 mortos, quando uma estrutura de madeira improvisada numa mina de ouro ilegal na província de Celebes do Norte desabou devido a mudanças no solo e ao grande número de buracos de mineração.