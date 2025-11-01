Deslizamento de terras no Quénia causa pelo menos 21 mortos e 31 desaparecidos

O ministro do Interior, Kipchumba Murkomen, afirmou na rede social X que as operações de busca e salvamento estão suspensas por hoje, mas serão retomadas no domingo.

Segundo Murkomen, há a registar 25 feridos graves que foram transportados de avião para a cidade de Eldoret.

O titular da pasta da segurança interna pediu às pessoas que vivem perto de rios e de zonas afetadas por deslizamentos de terras na noite passada para se deslocarem para locais mais seguros.

Em coordenação com o Governo, a Cruz Vermelha está a resgatar os feridos por meios aéreos, uma vez que o acesso a certas zonas continua a ser dificultado por inundações, que bloquearam estradas.

No ano passado, a estação das chuvas, agravada pelo fenómeno climático `El Niño`, causou a morte de pessoas não só no Quénia, mas também na Tanzânia, Etiópia e no Uganda.