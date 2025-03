Desmantelada em Espanha rede de transporte de cocaína em cebolas

Em dezembro passado, foi detetado um carregamento de três contentores do Porto de Paita, no Peru, com destino ao Porto de Valência, identificado como uma carga de sacos de cebola. As autoridades identificaram movimentos suspeitos e tentativas de evitar operações policiais.

Esta semana a organização criminosa, considerada uma das mais ativas na região espanhola de Levante, foi desmantelada.refere o comunicado.Durante as investigações, os agentes envolvidos observaram as patrulhas “meticulosas” entre os suspeitos para “detetar qualquer presença policial” e intervieram no “momento em que os criminosos tentavam retirar a droga do contentor”.Nas buscas ao armazém,, indicou ainda o Ministério espanhol, acrescentando que “um deles foi preso no portão de embarque do Aeroporto de Madri-Barajas enquanto tentava fugir para o Dubai, e o outro foi detido em Algeciras”.Contudo,, uma vez que está identificado como “um traficante de drogas valenciano com uma extensa ficha criminal e está sujeito a vários mandados judiciais por crimes relacionados a drogas”.As buscas estenderam-se a Cádis, em diversas propriedades “vinculadas à rede criminosa, tendo sido apreendida documentação pertinente à investigação”., é referido.