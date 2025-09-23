Desmantelada rede de telecomunicações com objetivo de perturbar Assembleia-Geral da ONU
As autoridades norte-americanas desmantelaram esta terça-feira uma rede de telecomunicações que iria utilizar 300 servidores e mais de 100 mil cartões para perturbar a Assembleia-Geral da ONU. Os serviços secretos americanos revelaram que a ameaça pode estar ligada a nações.
“Além de serem feitas chamadas telefónicas anónimas com ameaças estes dispositivos iriam ser utilizados para ataques contra telecomunicações”. O aviso foi feito pelo diretor dos Serviços Secretos americanos através de um comunicado, organização que protege as mais altas esferas políticas dos Estados Unidos.
A operação podia incluir atividades de sabotagem de torres móveis, negação de serviços e comunicações anónimas e criptografadas entre agentes maliciosos ligados a organizações criminosas, de acordo com a Agence France Presse.
Os serviços secretos explicaram ainda que os telemóveis que iam ser utilizados encontravam-se num raio de 50 quilómetros em redor da sede das Nações Unidas e mostrou imagens de vários cartões SIM ligados a dispositivos tecnológicos.
“Tendo em conta o momento, a localização e o risco de interrupção significativa das telecomunicações da cidade de Nova Iorque que os dispositivos representavam, tiveram ação rápida da agência para desmantelar a rede”, pode ler-se no comunicado.
The Secret Service dismantled a network of more than 300 SIM servers and 100,000 SIM cards in the New York-area that were capable of crippling telecom systems and carrying out anonymous telephonic attacks, disrupting the threat before world leaders arrived for the UN General… pic.twitter.com/sZKUeGqvGY— U.S. Secret Service (@SecretService) September 23, 2025
Esta terça-feira é o dia em que Donald Trump vai falar nas Nações Unidas, na cidade de Nova Iorque, numa Assembleia-Gerla onde vários países, entre eles Portugal, anunciaram o reconhecimento oficial do Estado da Palestina.
Os serviços secretos avançaram ainda que as “primeiras análises” aos dispositivos mostram que existe uma ameaça real contra nações.
