Desmantelada rede de telecomunicações com objetivo de perturbar Assembleia-Geral da ONU

The Secret Service dismantled a network of more than 300 SIM servers and 100,000 SIM cards in the New York-area that were capable of crippling telecom systems and carrying out anonymous telephonic attacks, disrupting the threat before world leaders arrived for the UN General… pic.twitter.com/sZKUeGqvGY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 23, 2025

Esta terça-feira é o dia em que Donald Trump vai falar nas Nações Unidas, na cidade de Nova Iorque, numa Assembleia-Gerla onde vários países, entre eles Portugal, anunciaram o reconhecimento oficial do Estado da Palestina.





Os serviços secretos avançaram ainda que as “primeiras análises” aos dispositivos mostram que existe uma ameaça real contra nações.





(c/ AFP)

“Além de serem feitas chamadas telefónicas anónimas com ameaças estes dispositivos iriam ser utilizados para ataques contra telecomunicações”. O aviso foi feito pelo diretor dos Serviços Secretos americanos através de um comunicado, organização que protege as mais altas esferas políticas dos Estados Unidos.A operação podia incluir atividades de sabotagem de torres móveis, negação de serviços e comunicações anónimas e criptografadas entre agentes maliciosos ligados a organizações criminosas, de acordo com aOs serviços secretos explicaram ainda que os telemóveis que iam ser utilizados encontravam-se num raio de 50 quilómetros em redor da sede das Nações Unidas e mostrou imagens de vários cartões SIM ligados a dispositivos tecnológicos.“Tendo em conta o momento, a localização e o risco de interrupção significativa das telecomunicações da cidade de Nova Iorque que os dispositivos representavam, tiveram ação rápida da agência para desmantelar a rede”, pode ler-se no comunicado.