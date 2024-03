Desmantelado "ataque terrorista" na Bélgica. Presos quatro suspeitos

Durante o fim-de-semana as autoridades belgas conseguiram desmantelar um potencial ataque jihadista que estaria programado para “dentro de algumas semanas”. O alvo seria uma sala de espetáculos em Bruxelas.







“De acordo com os primeiros elementos da investigação, parece que uma sala de espetáculos de Bruxelas era alvo particular e concreto e estava planeada uma ação dentro de algumas semanas”, confirmou o Ministério Público Federal belga.





A polícia também reportou que durante as buscas, este domingo, foram detidos vários suspeitos, entre os quais quatro homens, três deles menores, relacionados com os preparativos deste ataque.





Os três menores “no final da adolescência” e um homem de 18 anos “foram presos nas buscas em Bruxelas, Ninove, Charleroi e Liége”, especificou o porta-voz do Ministério Público, Eric Van Der Sypt.





"Eles são suspeitos de planear um ataque terrorista na Bélgica", acrescentou. Os quatro cidadãos terão trocado mensagens sobre planos que projetavam esse “ataque terrorista”.







De acordo com a Radio e Televisão belga RTBF, as prisões de domingo são o resultado de uma operação policial destinada a identificar pessoas "potencialmente violentas e suspeitas de estarem ligadas ao extremismo islâmico".





“Não foi encontrada nenhuma arma ou explosivo. A polícia apreendeu telemóveis e computadores portáteis para análise”, acrescentou.





As mensagens trocadas pelos quatro suspeitos foram “suficientemente preocupantes para se intervir e partir para as buscas", sublinhou Van Der Sypt. "Os planos dos suspeitos não seriam para amanhã, mas apontavam para um ataque iminente, o suficiente para intervir", observou.

Os jovens de suspeitos já estavam na mira das autoridades, que os descrevem como “muito instáveis".





"Se alguém lhes der uma arma, por exemplo, as coisas podem acontecer muito, muito rápido. Portanto, não queremos correr riscos", argumentou o porta-voz. Os quatro suspeitos estão a ser ouvidos por um juiz que determinará as medidas de coação.







As autoridades belgas permanecem em alerta constante desde os atentados de 2016 quando homens-bomba mataram 32 pessoas em explosões no aeroporto de Bruxelas e no metro da cidade. Em outubro passado, um tunisino matou a tiro dois suecos, adeptos de futebol, em Bruxelas. Acabou por ser abatido pela polícia.