"Estamos com 37% da nossa população com problemas de desnutrição", disse Judith Mussácula, durante o lançamento, em Maputo, da semana comemorativa do Dia Mundial da Pesca, que se assinala a 21 de novembro.

Citando os dados mais recentes do Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS) de 2022-2023, a responsável assinalou que a pesquisa mostra uma situação particularmente preocupante nas regiões centro e norte do país. Enquanto o sul do país apresenta uma prevalência de desnutrição crónica de cerca de 11%, abaixo do limiar de 20% recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), várias províncias do centro e norte registam valores superiores a 30%.

A diretora-executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional destacou entre as províncias mais afetadas Nampula, localizada a norte de Moçambique, onde a taxa de desnutrição é particularmente alta.

"Temos o caso de Nampula, que está aproximadamente com 47%. Temos o caso da Zambézia, temos o caso de Cabo Delgado e do Niassa", afirmou.

Segundo Judith Mussácula, os impactos da desnutrição ultrapassam a esfera da saúde e refletem-se diretamente no desenvolvimento das crianças: "Falar de 40% ou mais de 40% significa que, em cada 100 crianças, 40 ou mais podem ter dificuldades de aprender a ler e escrever".

A responsável defendeu que a segurança alimentar e nutricional exige uma abordagem multissetorial, envolvendo áreas como agricultura, saúde, educação, proteção social, gestão de desastres e planeamento estatístico.

"Falar de segurança alimentar e nutricional não deve ser um assunto isolado de um único ministério, de um único setor ou de uma única província", afirmou.

Durante a intervenção, Judith Mussácula considerou igualmente preocupante o baixo consumo de proteína animal no país, apesar do potencial produtivo nacional.

"Consumimos muito pouco a carne, consumimos muito pouco o peixe, mesmo tendo extensas áreas", assinalou.

Acrescentou que estudos recentes mostram que o país é praticamente autossuficiente na produção de tubérculos e produz grande parte do milho consumido internamente, mas continua a enfrentar desafios relacionados com o acesso e aproveitamento nutricional dos alimentos.