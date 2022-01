Despedida a Desmond Tutu na África do Sul

A urna com o corpo do arcebispo seguiu no carro funerário para um cortejo pelas ruas da cidade do Cabo até ao crematório.Foi vontade expressa de Desmond Tutu que a cerimónia fúnebre não contasse com o protocolo habitual das forças armadas.A bandeira nacional foi entregue à viúva do arcebispo.Desmond Tutu fez parte do comité organizado para planear o seu funeral e entre os seus desejos esteve o pedido de um serviço fúnebre singelo, sem discursos.As cinzas serão guardadas na catedral de São Jorge onde Desmond Tutu celebrou missa durante muitos anos.Desmond Tutu recebeu o prémio Nobel em 1984 pela luta contra a opressão do regime que governou a África do Sul durante muitos anos. Uma figura central da história atual de quem os sul-africanos se despedem este sábado.





A jornalista Alexandra Sofia Costa recorda este momento de despedida.