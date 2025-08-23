Despiste de autocarro perto de Nova Iorque faz cinco mortos e dezenas de feridos

"Acreditamos que o condutor estava distraído, perdeu o controlo e reagiu excessivamente" antes de cair numa vala, disse um oficial da Polícia Estadual de Nova Iorque, Andre Ray, num primeiro balanço das vítimas.

Entre os muitos feridos assistidos no local e hospitalizados, nenhum corre risco de vida, acrescentou o responsável policial.

A maioria dos passageiros eram asiáticos ou de ascendência asiática, incluindo chineses, indianos e filipinos, adiantou.

Um funcionário do Hospital do Condado de Erie, Peter Cutler, contactado telefonicamente pela AFP, informou que a unidade recebeu 21 pacientes adultos.

O autocarro transportava 54 pessoas a bordo, que foram projetadas para o exterior quando as janelas se estilhaçaram.

Um total de oito helicópteros foram mobilizados para transportar alguns dos feridos, incluindo duas crianças, de acordo com Margaret Ferrentino, presidente do serviço de transporte médico aéreo Mercy Flight, também contactada pela AFP.

O acidente ocorreu na estrada I-90, perto de Pembroke, cerca de 40 quilómetros a leste de Buffalo.