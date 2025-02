Donald Trump diz que vai acabar com a guerra no desporto feminino ao banir o acesso de atletas transgénero a competições desportivas para mulheres. O presidente dos Estados Unidos ameaça com a lei as escolas que contrariem esta ordem executiva e deixem que mulheres transgénero frequentem os desportos e os balneários femininos. Proibiu ainda cirurgias de afirmação de género para menores de 19 anos.