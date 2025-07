Destinatário: Palau. Trump quer deportar migrantes para microestado do Pacífico

A República de Palau faz parte dos Estados Federados da Micronésia, no Oceano Pacífico. O arquipélago é pouco maior que a ilha do Pico, sensivelmente mais pequeno que o concelho de Palmela, no distrito de Setúbal, ou o concelho de Murça, em Vila Real. A Administração Trump solicitou à pequena nação que aceite requerentes de asilo a viverem atualmente nos Estados Unidos.