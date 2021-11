Destroços de teste balístico espacial podem colocar em risco satélites e estações

A Rússia, numa demonstração de força, disparou um míssil contra um satélite do próprio país que estava em órbita. A explosão criou milhares de destroços no espaço, colocando em risco satélites e as estações espaciais chinesa e internacional.