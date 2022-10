Destruição de florestas. Acordo climático global em risco

É a pergunta colocada na avaliação feita pela Plataforma de Declaração Florestal perante a lenta a ação praticada pelos estados.





Em 2021, na Cimeira das Nações Unidas sobre as alterações climáticas de Glasgow - COP26 - líderes de todo o mundo anunciaram um compromisso para acabar com o desmatamento global até 2030, endossado por de 145 países e cobrindo cerca de 90 por cento das florestas globais.





avaliação publicada esta segunda- feira afirma que, embora tenha havido um ligeiro recuo,

A área destruída em 2021 reduziu 6,3 por cento, nomeadamente na Indonésia. Mas quase sete milhões de hectares foram perdidos e a destruição das florestas tropicais mais ricas em carbono e biodiversidade desacelerou apenas três por cento.





As emissões de CO2 resultantes das árvores perdidas foram equivalentes às emissões de toda a União Europeia e Japão juntos. Os autores desta análise argumentam que o aquecimento global não poderá ser limitado a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais sem acabar com a destruição das florestas.





Em Glasgow, pela primeira vez, a meta de 2030 “foi adotada ao nível de líderes por muitos países, cobrindo 90% das florestas globais”, mas a aplicação prática falha por falta vontade política, sublinha o documento.





“Temos os dados e sabemos quais são as intervenções que funcionam – o elemento que falta é a vontade política de realmente realizar essas ações”, observa Frances Seymour do World Resources Institute.



Erin Matson, do Climate Focus, membro integrante das organizações que que conduziram a avaliação expressa claramente:Muitos países estão a colocar o seu progresso em risco eliminando ou revertendo proteções. Por exemplo, a Indonésia não renovou a moratória do óleo de palma depois que expirou em setembro de 2021 e uma lei recentemente adotada sobre a criação de empregos representa uma séria ameaça às florestas naturais.”

America do sul lidera a desflorestação

Quatro dos cinco principais países com maiores áreas de desmatamento – Brasil, Bolívia, República Democrática do Congo e Paraguai – aumentaram a destruição em 2021.







A disputa eleitoral entre Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente, a 30 de outubro, irá determinar “o destino da Amazónia” , descrevem os cientistas. “As apostas são altas”, declarou Matson, citado na publicação

Esperança vem da Indonésia

O “progresso excepcional” em alguns países mostrou que a meta de 2030 ainda era possível, realçaram os autores.. Juntamente com a vizinha Malásia, reduziram a destruição florestal em cerca de 25 por cento, em 2021. A Ásia tropical é a única região na trajetória necessária para cumprir a meta acordada do desmatamento zero até 2030.A redução de novas áreas para plantações de cacau na Costa do Marfim e Gana ajudou o desmatamento a cair 47% e 13%, respectivamente.

A implantação de novos parques nacionais e medidas para combater a extração ilegal de madeira levaram a uma queda de 28% no Gabão.







A América Latina tropical, México, Venezuela, Colômbia e Guatemala também relataram cortes no desmatamento em 2021.





Proteger e garantir que florestas se mantenham intactas implica maiores benefícios climáticos que apenas o armazenamento de dióxido de carbono, pois “graças ao seu papel na produção de cobertura de nuvens, arrefece o planeta” explica Seymour . “Se levarmos em conta os processos sem carbono, eles amplificam o efeito de desaceleração de acabar com a perda de florestas tropicais em cerca de 50 por cento”, acrescenta.





A cobertura florestal reposta aumentou em alguns países desde 2000, mas em relação à área perdida, a contabilidade ainda apresenta um resultado negativo. “As novas florestas não podem nem conseguem compensar o enorme armazenamento de carbono e a biodiversidade das florestas naturais existentes”, vincaram os autores da avaliação.





Chegar ao desmatamento zero até 2030 requer uma queda de 10% ao ano, o que significa que a atual desaceleração do desmatamento é insuficiente.