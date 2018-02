Detectado na Argentina caso de febre amarela importado do Brasil

Lusa20 Fev, 2018, 07:32 | Mundo

O doente infetado com febre amarela, o primeiro que se regista na Argentina desde há vários anos, é um jovem de 28 anos, residente em Buenos Aires, que viajou sem estar vacinado para a zona de risco do Brasil entre os dias 01 e 15 deste mês, adianta um comunicado do Ministério da Saúde.

Os resultados foram confirmados no sábado, depois de o jovem ter feito análises ao sangue e à urina.

O estado de saúde do doente, que está em observação, evolui favoravelmente, refere o ministério, noticia a agência Efe.

"Todas as atividades de investigação foram feitas em tempo útil, continuando as ações para controlar o foco, através do sistema de vigilância epidemiológica", salienta a tutela, recomendando a vacinação contra a febre amarela às pessoas que tencionam viajar para as zonas de risco do Brasil, com idades entre os nove meses de idade e até aos 60, caso não tenham nenhuma contraindicação.

Apenas uma dose da vacina basta para se obter a imunidade e evitar a morte, devendo ser tomada pelo menos dez dias antes da viagem.

Segundo dados atualizados na última sexta-feira, o Brasil registou 464 casos confirmados de febre amarela nos últimos sete meses e meio, dos quais 154 resultaram em morte.

A febre amarela é uma doença viral hemorrágica aguda transmitida por picada de mosquitos, em especial das espécies Aedes e Haemagogus.

"É uma doença endémica na África Subsaariana e nas regiões tropicais da América do Sul tropical", refere o sítio na Internet da Direção-geral da Saúde portuguesa.

Os sintomas incluem, principalmente febre, dores de cabeça, dores musculares, náuseas, vómitos e fadiga, para além da icterícia, sendo que formas graves da doença podem levar à morte.