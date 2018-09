Detenção de portugueses na Venezuela preocupa Belém

Carlos Santos Neves - RTP22 Set, 2018, 16:30 / atualizado em 22 Set, 2018, 16:34 | Mundo

Em nota publicada no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa expressa “preocupação pelos recentes acontecimentos na Venezuela, envolvendo a detenção de mais de três dezenas de gerentes portugueses e lusodescendentes”.



A oposição a Maduro responsabiliza o Governo pela falta de produtos básicos no mercado.

Marcelo Sobral, Guilherme Terra - RTP



“O preço que lhes dava na gana”

Na quinta-feira o Presidente venezuelano confirmava as detenções de 34 gerentes de “grandes supermercados”, sob a acusação de “violar a lei”.



c/ Lusa

O Chefe de Estado, lê-se no mesmo texto , tem estado a acompanhar “a posição e as diligências promovidas pelo Governo português”.Foi na sexta-feira que o Ministério dos Negócios Estrangeiros convocou o embaixador da Venezuela em Lisboa, Lucas Rincón Romero, a quem transmitiu “a grande preocupação” do Executivo perante a detenção de 38 gerentes de cadeias portuguesas de supermercados. Trinta e quatro continuavam encarcerados.O gabinete de Augusto Santos Silva referiu em comunicado que no grupo dos detidos há “vários nacionais portugueses e lusodescendentes”.“Foi salientado o valioso contributo que a significativa comunidade portuguesa e lusodescendente na Venezuela vem dando ao desenvolvimento do tecido empresarial do país e, em particular, à capacidade do sector da distribuição”, salientaram as Necessidades.Durante a reunião com o representante diplomático venezuelano foi ainda assinalada “a resiliência que estas empresas têm demonstrado face às dificuldades da economia venezuelano, continuando a assegurar um papel social fundamental no abastecimento das populações e na garantia de emprego”.O Ministério comunicou também ao embaixador venezuelano a preocupação de Lisboa com “a situação dos sectores comerciais onde a comunidade portuguesa está fortemente implantada, face às condicionantes económicas e legais que lhes são impostas”.“Tivemos um grupo de supermercados que esconderam os produtos às pessoas e começaram a cobrar o preço que lhes dava gana”, acusava então Nicolás Maduro, pronunciando-se no decurso de uma reunião do Conselho de Ministros no Palácio de Miraflores.Parte dos detidos, a trabalhar para as cadeias de supermercados Central Madeirense e Excelsior Gama, é suspeita de venda ilícita de alimentos e de alterar preços.As detenções resultaram de uma operação levada a cabo por elementos da Superintendência para a Defesa dos Direitos Socioeconómicos e agentes da Polícia Nacional Bolivariana. Tiveram lugar na região de Caracas e em Los Altos Mirandinos, Barcelona e Puerto La Cruz.