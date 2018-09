Venezuela. MNE transmite "grande preocupação" com portugueses detidos

RTP22 Set, 2018, 09:16 / atualizado em 22 Set, 2018, 09:43 | Mundo



Em comunicado emitido na noite de sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros informa que convocou o Embaixador venezuelano, Lucas Rincón Romero, de forma a transmitir a “grande preocupação” do Governo português pela detenção de 38 gerentes de duas cadeias de supermercados portuguesas, dos quais 34 permanecem ainda detidos.









Mais assinala o comunicado que foi discutida nesta reunião a “resiliência” das empresas “face às dificuldades da economia venezuelana”, que ainda assim continuam a assegurar um papel social fundamental no abastecimento das populações e na garantia de emprego”.

Estas preocupações do MNE português foram igualmente transmitidas ao Governo venezuelano, através do Ministro para as Relações Exteriores da Venezuela.







O comunicado sobre a situação dos comerciantes portugueses surge dias depois de o Presidente venezuelano ter afirmado que os 34 gerentes de grandes supermercados tinham sido detidos por "violação da lei". Os detidos em causa trabalhavam para as redes de supermercados Central Madeirense e Excelsior Gama.





"Tivemos um grupo de supermercados que esconderam os produtos às pessoas e começaram a cobrar o preço que lhes dava gana", afirmou Nicolás Maduro.







Esta semana, na quarta-feira, 14 gerentes de duas cadeias portuguesas de supermercados foram detidos , tendo sido acusados pelas autoridades venezuelanas de falta de abastecimento de alguns produtos básicos nas lojas que administram, 13 dos quais são suspeitos de comercialização ilícita de alimentos e alteração dos preços.





As últimas detenções a cargo da Polícia Nacional Bolivariana e de funcionários para a Defesa dos Direitos Socioeconómicos aconteceram nas localidades de Los Palos Grandes, Plaza Las Américas, La Urbina, Chacaíto, Bello Campo, Guatire e Avenida Vitória.







Em resposta a esta ação, a oposição venezuelana acusou o Governo de Nicolás Maduro de ser responsável pela escassez de produtos básicos. O Conselho Nacional de Comércio e Serviços da Venezuela (Consecomércio) e a Câmara de Comércio, Indústria e Serviço de Caracas condenaram as detenções.







Depois do Brasil, a Venezuela reúne a segunda maior comunidade de emigrantes portugueses na América Latina. Os números oficiais são incertos, mas as estimativas apontam para a saída de cerca de 10.000 portugueses e lusodescendentes daquele país nos últimos dois anos. No entanto, mais de 500.000 continuam a residir na Venezuela.

Neste encontro, o Ministério liderado por Augusto Santos Silva salientou o “valioso contributo que a significativa comunidade portuguesa e lusodescendente na Venezuela vem dando ao desenvolvimento do tecido empresarial do país”, com destaque para o setor da distribuição.“Frisou-se que a comunidade portuguesa na Venezuela, como tantas outras pelo mundo, está profundamente integrada e é conhecida pela sua capacidade de trabalho e pelo respeito pela ordem jurídica do país”, acrescenta o comunicado do Palácio das Necessidades.O Governo português transmitiu ainda a preocupação com “a situação dos setores comerciais onde a comunidade portuguesa está fortemente implantada”, que enfrenta atualmente grandes “condicionantes económicas e legais”.