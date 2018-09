América Latina procura resposta comum à crise migratória venezuelana

Graça Andrade Ramos - RTP04 Set, 2018, 10:48 / atualizado em 04 Set, 2018, 10:50 | Mundo

Na abertura da reunião, o vice-ministro equatoriano dos Negócios Estrangeiros resumiu os problemas causados pela maior crise migratória de sempre a afetar a região, que está a submergir a capacidade dos países de acolhimento e a provocar reações de xenofobia por parte das populações fronteiriças.



"Será muito importante tentar fazer propostas para conseguir uma solução para a situação de centenas de milhares de venezuelanos que, por diversas razões, mão têm acesso a um estatuto de migrante nos nossos países", referiu Andrés Teran.



Estas são "pessoas muito vulneráveis face ao tratamento de seres humanos, ao tráfico de migrantes, à exploração laboral, à falta de acesso à segurança social, à extorsão, à violência, aos abusos sexuais, ao recrutamento para atividades ilegais, à discriminação e a xenofobia", lembrou ainda o governante.

Resposta comum e fundos de auxílio

Em Quito há já algumas propostas em cima da mesa. Desde a eliminação das restrições à unificação das medidas para reger o trânsito dos venezuelanos, passando pela constituição de um fundo comum de iniciativa da ONU, como propõe a Colômbia.





Em estudo também a sugestão do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez, numa visita recente a Bogotá, de criação de quotas de migrantes. Espanha prometeu uma ajuda europeia de cerca de 30 milhões de euros para gerir a crise migratória negada pelo Governo de Nicolás Maduro.





Caracas aponta o dedo



A Venezuela aliás, convidada para participar na reunião, primou pela ausência. A partir de Caracas, a vice-presidente Delcy Rodriguez, acusou os funcionários da ONU de exagerar os fluxos de migração para justificar uma "intervenção humanitária".

A cada fronteira, uma resposta

Cerca de 2,3 milhões de venezuelanos (87,5 por cento de uma população de 30,6 milhões) vivem no estrangeiro. Destes, 1,6 milhões emigraram desde 2015 e 90 por cento deles refugiaram-se em países da região.







Colômbia, Peru e Equador são os principais países de acolhimento, com o Brasil a perfilar-se como nova escolha mais recente.

Para a advogada dos direitos humanos Daniela Salazar, é necessário resolver sobretudo as causas da migração e não apenas encontrar paliativos para a enfrentar."Já que os Governos de sentem afetados, aos menos que não desviem os olhos e exerçam pressão internacional suficiente para provocar uma mudança da situação política na Venezuela", defendeu à Agência France Presse esta professora da Universidade de São Francisco de Quito.Rodriguez denunciou ainda os apelos dos países da região a fundos a coberto de "crise humanitária" e acusou mesmo a Colombia de usar o seu país para "viver" da ajuda internacional. "São proxenetas, abusadores", acusou numa conferência de imprensa.Caracas tem também classificado como montagem "tipo Hollywood" as imagens de milhares de venezuelanos a caminhar nas estradas, com crianças e alguns bens, para fugir à penúria de alimentos, dinheiro e medicamentos que assola o país.Na região, a maioria dos regimes critica o Presidente venezuelano Nicolás Maduro, sendo a Bolívia a sua única aliada declarada.Em cada fronteira, os venezuelanos deparam-se com uma política diferente. Tanto lhes basta apresentar um documento de identificação da Venezuela, como têm de apresentar passaporte ou deparam com militares.O Equador já teve de mudar as regras que exigia. País de passagem, exigia primeiro passaporte. Mas, na Venezuela a crise económica afeta já a aquisição de passaporte devido à falta de papel para os imprimir. Quito passou assim a pedir um documento de identificação certificado por Caracas ou um organismo internacional.O Peru exigia também um passaporte ou pedido de estatuto de refugiado mas aligeirou recentemente as regras passando a exigir apenas um bilhete de identidade às mulheres grávidas, às pessoas com mais de 70 anos e às crianças que venham juntar-se aos pais.Já para entrarem na Bolívia, os venezuelanos precisam apenas de um documento de identificação, assim como na Argentina e no Uruguai, para os que entrem por terra ou por mar.Também o Brasil só exige o bilhete de identidade, apesar da forte presença militar destacada na fronteira "para proteger tanto a população local como os migrantes", nas palavras do Presidente brasileiro Michel Temer.