Detenções na China após mais de 230 crianças terem sido envenenadas em creches

De acordo com o Guardian , o Comité Provincial do Partido Comunista Chinês em Gansu divulgou este domingo um relatório da investigação que revelava uma série de falhas na segurança e supervisão alimentar, assim como tentativas de encobrir o incidente.





"O comité provincial do partido e o governo provincial estão profundamente tristes com o problema anormal de chumbo no sangue na creche Brownstone Peixin , no distrito de Maiji, cidade de Tianshui, e expressam as suas profundas desculpas às crianças e aos seus pais", pode ler-se no documento. O relatório da investigação concluiu que a diretora do Jardim de Infância ordenou a utilização de corantes alimentares para tornar a comida mais apelativa, com o objetivo de aumentar as matrículas.





O cozinheiro da escola comprou pigmento industrial online, com um teor de chumbo 400 mil vezes superior ao limite permitido, e adicionou-os aos pratos servidos às crianças. Segundo o relatório, a escola já tinha comprado corantes alimentares seguros, a um preço mais barato, mas preferiu as cores "mais vivas" apesar de não serem próprias para consumo.





Após terem ingerido a comida colorida na creche, 235 crianças foram hospitalizadas. Segundo a imprensa local, as crianças apresentavam sintomas como dores de estómago, náuseas e até os dentes pretos. À exceção de uma, todas as crianças foram tratadas e receberam alta após receberem tratamento, durante o qual os níveis de chumbo diminuíram em média 40 por cento.





Seis funcionários do jardim de infância, incluindo o diretor, foram detidos, acusados de servir conscientemente alimentos tóxicos e prejudiciais. Foram abertas investigações sobre as ações de 27 outras pessoas que trabalhavam para a escola, o hospital e o Governo.