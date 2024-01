Determinantes para a geopolítica mundial. O que está em causa nas eleições em Taiwan?

O ponto crucial e aquilo que está mais em jogo nestas eleições é a relação futura de Taiwan com a China, uma vez que Pequim há muito reivindica a ilha como parte do seu território. Desta forma, a escolha do próximo presidente de Taiwan será determinante.



A grande maioria da população de Taiwan não quer ser governada pela China, cujo líder, Xi Jinping, intensificou a atividade militar em torno da ilha nos últimos anos, enviando regularmente aviões e navios de guerra para o Estreito de Taiwan.



Por este motivo, o favorito nesta corrida eleitoral e aquele que lidera as sondagens é Lai Ching-te (também conhecido por William Lai), o atual vice da presidente Tsai Ing-wen, do partido no poder DPP (Partido Democrático Progressista), tradicionalmente pró-independência.



O principal adversário de Lai é Hou Yu-ih, ex-polícia e autarca da cidade de Nova Taipé, do KMT (Kuomintang), o principal partido da oposição. Hou defende laços mais estreitos e “relações pacíficas” com a China, mas nega ser pró-Pequim.



O terceiro candidato é Ko Wen-je, do TPP (Partido Popular de Taiwan), fundado em 2019. Ko Wen-je foi governador de Taipé entre 2014 e 2022 e apresenta-se como um candidato mais neutro. Wen-je acusa o DPP de ser “demasiado hostil” e o KMT “demasiado diferente”, defendendo por isso um “meio-termo” nas relações entre Taiwan e Pequim.

A China opõe-se abertamente ao atual partido no poder de Taiwan e descreve estas eleições como uma escolha entre “guerra e paz, prosperidade e declínio”.



Com o aproximar das eleições, Pequim reforçou a sua retórica de forma a tentar persuadir Taiwan a submeter-se ao seu plano de “reunificação” e apontou baterias ao seu rival e candidato favorito nestas eleições, Lai Ching-te.



Pequim alerta para o “perigo sério” que William Lai constitui para a paz caso saia vitorioso destas eleições e apelou, por isso, aos residentes de Taiwan para que façam a "escolha certa".



O gabinete chinês para os Assuntos de Taiwan disse, num comunicado, que Lai é um "obstinado trabalhador pela independência de Taiwan" e que, se chegasse ao poder, promoveria ainda mais as atividades separatistas.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan respondeu ao comunicado da China condenando Pequim por "mais uma vez intimidar descaradamente o povo taiwanês e a comunidade internacional" e por tentar interferir nas eleições.



As autoridades de Taiwan acusam a China de tentar interferir nas eleições em particular através de campanhas de desinformação nas redes sociais e da coerção económica.



Pequim já desvalorizou estes alertas, acusando o governo de Taiwan de “exagerar” na retórica de ameaça militar de forma a conseguir obter vantagens eleitorais.

O estatuto de Taiwan é uma das matérias mais sensíveis na relação entre a China e os Estados Unidos.



Washington cortou relações formais com Taiwan em 1979, depois de transferir o reconhecimento diplomático de Taipé para Pequim. Desde então, os EUA têm mantido laços estreitos, mas não oficiais, com Taiwan e são o seu maior aliado e fornecedor de armamento.



A China, por sua vez, condena o aumento dos contactos entre líderes políticos norte-americanos e taiwaneses, falando em violação do compromisso dos Estados Unidos de não manter relações oficiais com a ilha.



Biden disse mesmo, em várias ocasiões, que os EUA defenderiam Taiwan em caso de uma invasão da China.



Estas declarações e o crescente apoio de Washington a Taipé irritaram Pequim, que apontam a questão de Taiwan como “a primeira linha vermelha que não deve ser ultrapassada nas relações China-EUA”.



Mas os EUA recusam essa tentativa de intimidação e na passada quarta-feira anunciaram o envio de “uma delegação informal” a Taiwan depois das eleições presidenciais.



Pequim reagiu de imediato, avisando os EUA para não “se intrometerem” nas eleições para “evitarem danos graves nas relações sino-norte-americanas”.



Mao Ning, porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, reiterou ainda que a China “se opõe firmemente a qualquer forma de intercâmbio oficial entre os Estados Unidos e Taiwan” e lembrou que “existe apenas uma China no mundo e Taiwan é parte inalienável da China”.



"A questão de Taiwan está no centro dos interesses da China e constitui a primeira linha vermelha intransponível nas relações sino-americanas", frisou Mao Ning.



Estas eleições serão, por isso, um teste para Washington e Pequim na medida em que irão determinar se as duas potências conseguem controlar as tensões ou se irão provocar uma escalada no conflito.

Ao longo dos séculos, Taiwan esteve sob domínio holandês, espanhol, chinês e japonês. No final da Segunda Guerra Mundial, o território integrou a República da China, sob o governo nacionalista de Chiang Kai-shek.



Em 1949, após a derrota contra o Partido Comunista na guerra civil chinesa, o governo nacionalista refugiou-se na ilha, que mantém, até hoje, o nome oficial de República da China, em contraposição com a República Popular da China, o regime comunista que passou então a vigorar no continente.



No entanto, a China continua a considerar Taiwan como uma das suas províncias que ainda não conseguiu reunificar com o resto do território, desde o fim da guerra civil chinesa.



As relações entre Pequim e Taipé deterioraram-se desde que Tsai Ing-wen, do DPP, assumiu o poder em 2016. Tsai enfatizou uma identidade nacional taiwanesa distinta da China e recusou reconhecer o consenso alcançado em 1992, que afirma a unidade da ilha e do continente no âmbito do princípio “Uma só China”.



Num discurso na véspera do Ano Novo, o presidente chinês deixou um novo aviso a Taiwan: “A reunificação da pátria é uma inevitabilidade histórica”.



