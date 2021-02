Detetada no Reino Unido nova mutação que torna as vacinas menos eficazes

É uma variante que ameaça as vacinas. Foi detetada uma nova variante do novo coranavírus no Reino Unido que está a preocupar os cientistas. Foram detectados 38 casos com uma mutação que reduz a eficácia das vacinas e que também está presente na variante da África do Sul.