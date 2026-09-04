Detetadas novas tentativas de sabotagem na rede elétrica alemã

A descoberta acontece dois dias após dois alegados ataques a outras subestações elétricas, os mais recentes atos de sabotagem contra infraestruturas críticas do país.

A Alemanha tem enfrentado repetidos ataques à sua infraestrutura energética, alguns dos quais reivindicados por ativistas de extrema-esquerda, nomeadamente na região de Berlim. Como um dos principais apoiantes da Ucrânia contra a invasão russa, é também alvo de planos de sabotagem que atribui a Moscovo, uma alegação que o Kremlin nega.

As tensões entre Moscovo e Berlim intensificaram-se esta semana depois de a Alemanha ter acusado oficialmente, na terça-feira, a Rússia de estar diretamente envolvida no caso do drone em Leipzig. As autoridades alemãs acusam a Rússia de contratar, para este tipo de sabotagem, agentes "de baixo nível", ou seja, elementos sacrificáveis, mal remunerados e frequentemente recrutados nas redes sociais para missões pontuais.





C/agências

A notícia foi avançada pelo jornal. A polícia alemã detetou duas novas tentativas suspeitas contra a rede elétrica do país, elevando o estado de alerta nacional após uma tentativa de ataque com drones no aeroporto de Leipzig, que Berlim atribuiu à Rússia.Foi identificado um segundo caso, que levou a polícia a isolar uma subestação transformadora em Ganderkesee, no norte da Alemanha.Ainda de madrugada, um porta-voz da polícia disse à emissora pública NDR que as autoridades identificaram ações suspeitas durante a noite que exigiram uma resposta policial, sem fornecer mais detalhes.Não havia, contudo, perigo para a população.O objeto não causou danos e foi "recolhido", disse a polícia, acrescentando que o potencial para causar danos ainda tem de ser determinado.Segundo um porta-voz da polícia regional, as autoridades foram alertadas por volta da meia-noite "de que tinham sido lançados dispositivos incendiários a partir de um carro em Mühldorfstrasse", na zona leste da capital bávara., afirmou a polícia alemã à agência de notícias France-Presse (AFP).A polícia abriu uma investigação antiterrorista ao primeiro incidente, depois de terem sido detonados explosivos de terça-feira numa subestação em Jänschwalde (leste, perto da fronteira com a Polónia), que distribui eletricidade a partir de uma central termoelétrica a carvão.No segundo incidente, em Bergheim (oeste), foi provocada um curto-circuito numa subestação da Amprion, atingindo cabos de energia aéreos. As subestações de Dormagen e Bergheim, localizadas perto de Colónia, distam apenas cerca de 15 quilómetros uma da outra.