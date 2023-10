Detetados microplásticos em nuvens sobre duas montanhas japonesas

Nas nuvens foram encontrados níveis preocupantes de microplásticos mostrando como este produto pode viajar por grandes distâncias, contaminando campos agrícolas, leitos de água com a chamada “chuva de plástico”. No novo estudo, acredita-se que a concentração de plástico nas nuvens está a permitir que as mesmas se formem enquanto emitem gases de estufa.“Se a poluição do ar pelo plástico não for atacada de forma proativa, a mudança climática e os riscos associados podem tornar-se numa realidade causando danos sérios e irreversíveis no futuro”, explicou o autor do estudo, o professor japonês Hiroshi Okochi, da Universidade de Waseda.O estudo foi publicado numa revista científica e os autores acreditam que é a primeira vez que são encontrados microplásticos em nuvens. Este tipo de poluição é constituído por partículas de plástico mais pequenas que cinco milímetros e que são lançadas na atmosfera através de pedaços de plástico ainda maiores.De acordo com o, acredita-se que os pneus são uma das fontes principais da libertação e microplásticos. Muitos humanos e animais ingerem microplásticos tendo sido já detetados em pulmões, cérebro, coração, sangue e fezes. Ainda se estuda a toxicidade dos microplásticos.Um estudo com ratos mostrou há recentemente que existem problemas de saúde associados aos microplásticos e outros estudos falam em possíveis ligações a cancros.As amostras foram retiradas a uma altitude entre os 1300 e 3776 metros, que revelaram nove tipos de polímeros aos investigadores de Waseda. Foram detetados vários tipos de plástico e pensa-se que estes microplásticos ajudam a uma formação mais rápida das nuvens.Os microplásticos aprensentam um problema grave já que se degradam mais rápido quando expostos a luz ultravioleta. Nas regiões polares, a concentração de polímeros nas nuvens podem transformar o equilíbrio ecológico, de acordo com os autores do novo estudo.As conclusões deste estudo mostram que os microplásticos movem-se rapidamente e por distâncias longas. As maneiras mais prováveis de se espalharem são pelo rebentamento das ondas ou chuvas. As poeiras libertadas e levantadas por carros também são uma maneira de se transportarem.