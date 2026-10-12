Detidas 16 estrangeiras em Díli por utilizarem de visto de turista para trabalhar

A detenção foi feita no âmbito de uma ação de inspeção e de fiscalização a vários estabelecimentos hoteleiros e espaços de `karaoke` da capital timorense para "assegurar o cumprimento da Lei da Migração e Asilo", salienta o Ministério do Interior, numa informação à imprensa.

Segundo o Ministério do Interior, "existem indícios da utilização de vistos de turista para o exercício de atividades laborais e comerciais não compatíveis com as condições" previstas na autorização para estar no país.

O Ministério do Interior pede também aos cidadãos timorenses para informarem o Serviço de Migração caso observem ou tenham informação de cidadãos estrangeiros a "violar a lei, incluindo a utilização de vistos de turista para trabalhar, prostituição ilegal, tráfico de seres humanos ou exploração".