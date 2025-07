Detidas mais de quarenta pessoas numa manifestação pró-Palestina em Londres

Integravam um protesto contra a decisão do Governo britânico de considerar o grupo Acção Palestina uma organização terrorista.

Qualquer iniciativa de apoio a um grupo proibido é punível com até 14 anos de prisão, pela lei britânica.



As autoridades alegam que as detenções se verificaram porque foram exibidas bandeiras e cartazes, entoados cânticos e usadas roupas de apoio à Acção Palestina.



Na manifestação pacífica e silenciosa foram erguidos cartazes onde se podia ler "Oponho-me ao genocídio, apoio a Acção Palestiniana", enquanto os manifestantes eram cercados por polícias.



Acabaram detidos.