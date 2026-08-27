Detido adolescente suspeito de planear ataque terrorista na Noruega

A procuradora Lise Dalhaug indicou à agência France-Presse (AFP) na quarta-feira que o adolescente foi detido após a polícia ter recebido informações de "uma pessoa anónima no estrangeiro" que tinha "tomado conhecimento de ameaças preocupantes em várias plataformas de redes sociais".

De acordo com Dalhaug, o jovem foi identificado e detido, tendo sido aberta uma investigação por "preparação de um ato terrorista".

O suspeito foi detido no início de junho, mas a sua detenção não tinha sido ainda divulgada.

Segundo o jornal norueguês Aftenposten, o adolescente planeava realizar um ataque a uma creche com recurso a machados e facas. A procuradora não confirmou esta informação.

"Ele mencionou vários alvos", detalhou Dalhaug, que se recusou a especificar quais seriam.

A procuradora indicou também que o suspeito tinha feito ameaças em várias plataformas de redes sociais e que a investigação até ao momento demonstrava que agiu sozinho no planeamento das suas ações.

Dalhaug especificou que o jovem reside na região de Vestfold, a sul de Oslo, e que a investigação deveria estar concluída até ao final de setembro.

Sobre a possível sentença, Dalhaug enfatizou que se trata de um crime muito grave e que, por isso, o adolescente enfrenta uma pena de prisão severa.