Detido alegado assassino de estudante espanhola de 21 anos no México

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 anos, foi esfaqueada no sábado à noite em Cuautla, a cerca de 120 quilómetros a sul da Cidade do México. Estudante da Universidade de Granada, em Espanha, encontrava-se a fazer um intercâmbio na Universidade de Morelos, em Cuernavaca.

"O suspeito deste crime lamentável encontra-se agora detido", anunciou na rede social X o ministro da Segurança, Omar Garcia Harfuch.

Algumas horas depois, as autoridades do Estado de Morelos (centro) identificaram o suspeito como Francisco Javier "N", cujo apelido não foi divulgado por motivos legais.

O Ministério Público do Estado indicou ainda que iria solicitar à justiça que o homicídio da estudante fosse investigado como feminicídio.

O procurador de Morelos, Fernando Blumenkron, declarou numa conferência de imprensa que os ferimentos da vítima permitiam "concluir que se trata efetivamente de um feminicídio, tendo em conta a forma como foi cometido".

Blumenkron descartou, no entanto, a hipótese de um crime de "carácter sexual" e indicou que o gabinete iria solicitar "a pena mais severa" para o agressor.

Na terça-feira, tal como no dia anterior em Cuautla, dezenas de jovens manifestaram-se nesta cidade, vestidos de preto em sinal de luto.

O México é gravemente afetado pela violência contra as mulheres. Segundo a ONU, em média, dez mulheres são assassinadas todos os dias.