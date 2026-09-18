Detido alegado assassino de estudante espanhola de 21 anos no México
As autoridades mexicanas anunciaram na quinta-feira a detenção do alegado assassino de uma estudante espanhola que se encontrava no país no âmbito de um programa de intercâmbio universitário.
Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 anos, foi esfaqueada no sábado à noite em Cuautla, a cerca de 120 quilómetros a sul da Cidade do México. Estudante da Universidade de Granada, em Espanha, encontrava-se a fazer um intercâmbio na Universidade de Morelos, em Cuernavaca.
"O suspeito deste crime lamentável encontra-se agora detido", anunciou na rede social X o ministro da Segurança, Omar Garcia Harfuch.
Algumas horas depois, as autoridades do Estado de Morelos (centro) identificaram o suspeito como Francisco Javier "N", cujo apelido não foi divulgado por motivos legais.
O Ministério Público do Estado indicou ainda que iria solicitar à justiça que o homicídio da estudante fosse investigado como feminicídio.
O procurador de Morelos, Fernando Blumenkron, declarou numa conferência de imprensa que os ferimentos da vítima permitiam "concluir que se trata efetivamente de um feminicídio, tendo em conta a forma como foi cometido".
Blumenkron descartou, no entanto, a hipótese de um crime de "carácter sexual" e indicou que o gabinete iria solicitar "a pena mais severa" para o agressor.
Na terça-feira, tal como no dia anterior em Cuautla, dezenas de jovens manifestaram-se nesta cidade, vestidos de preto em sinal de luto.
O México é gravemente afetado pela violência contra as mulheres. Segundo a ONU, em média, dez mulheres são assassinadas todos os dias.