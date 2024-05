Detido jovem suspeito de planear atentado durante os Jogos Olímpicos

Ele é, disse o ministro francês do Interior. A menos de dois meses dos Jogos Olímpicos, a



Gerald Darmanin, o ministro francês do Interior, explica, em comunicado, que a investigação encontrou elementos que “mostram que ele planeava um atentado ao estádio Geoffroy Guichard (Saint-Etienne) durante as partidas de futebol” que vão decorrer durante os Jogos Olímpicos.





O objetivo era “atacar os espectadores, mas também as forças de segurança e morrer como mártir”. O suspeito tinha “motivações jihadistas”, acrescenta o ministro francês.





De acordo com o canal francês de notícias BFMTV, o suspeito foi detido em casa e indiciado no domingo, 26 de maio, como responsável pela preparação de um atentado terrorista. O jovem ficou em prisão preventiva e as investigações continuam.



Suspeito nega

De acordo com a BFMTV, o jovem nega todas as suspeitas. Incluindo ter feito uma visita de reconhecimento ao estádio. Ele reconhece “trocas” e “conversas” em aplicações de mensagens criptografadas (como o Telegram), mas garante que não tinha intenção de agir. A troca de mensagens terá sido com elementos do Daesh (auto-proclamado estado Islâmico), conversas para recrutar seguidores.







Durante as buscas a casa do suspeito, as autoridades encontraram fotografias do estádio do Saint-Etienne, no computador e também no telemóvel. A cidade de Saint-Étienne fica a mais de 550 km de Paris e vai receber vários jogos de futebol durante os Jogos Olímpicos.