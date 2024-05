Detido membro da família real do Kuwait por cultivo de marijuana

"Os esforços do setor do Gabinete de Segurança Real, representado pela direção geral antidrogas, resultaram na prisão de um cidadão da família governante que cultiva marijuana em sua casa", disse em comunicado o Ministério do Interior do país árabe, acrescentando que outras três pessoas de nacionalidade asiática foram detidas na operação.

O departamento indicou que as autoridades confiscaram 270 plantas de "diversos tamanhos" e ainda 5,2 quilos de marijuana "pronta para ser consumida", 50 gramas de haxixe, 27 gramas de cogumelos alucinogénicos e dez garrafas de álcool.

Segundo a nota, também foram apreendidas 4.150 comprimidos do estimulante sintético "Fenetilina", e 620 cigarros de marijuana.

O comunicado não identificou o detido nem forneceu detalhes da sua posição na poderosa família real do Kuwait, mas assinalou que "ninguém está acima da lei".

A procuradoria deverá iniciar as investigações, enquanto prossegue a busca de outros eventuais implicados no tráfico de estupefacientes, prossegue o texto. O ministério também difundiu nas redes sociais imagens da operação policial.

Esta operação decorre num momento particularmente instável no país, após o emir Mishal al Ahmad al Sabah ter anunciado na sexta-feira a dissolução do parlamento e a suspensão de diversas cláusulas da Constituição "por um período superior a quatro anos", uma medida justificada para proteger "os interesses superiores do Kuwait".