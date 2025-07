Detido na Colômbia alegado líder de máfia italiana para tráfico de cocaína

"Alguém conhecido por `Peppe`, o representante italiano da máfia Ndrangheta na América Latina, foi detido", disse o ministro da Defesa colombiano, no sábado, nas redes sociais.

"Em Bogotá, a nossa polícia, com o apoio da Europol, do Reino Unido e de Itália, capturou Giuseppe Palermo, procurado em 196 países por tráfico de droga e associação criminosa", informou Pedro Sánchez.

Sánchez explicou que `Peppe` era membro do clã Platì, "um dos núcleos mais secretos e perigosos da máfia Ndrangheta", onde serviu como "principal coordenador do tráfico de cocaína da Colômbia, Equador e Peru para a Europa".

A detenção, acrescentou, foi realizada no âmbito da Fase II da chamada "MegaOperação PATRI", que levou anteriormente à captura --- em Itália --- de outros 21 membros da mesma rede criminosa.

"A Colômbia demonstra mais uma vez que o combate ao crime transnacional é abrangente, coordenado e eficaz. Não há esconderijo para o crime organizado. Vamos continuar a fechar as portas ao narcotráfico, onde quer que ele atue", afirmou Sánchez na mesma publicação, na qual solicitou ainda a colaboração dos cidadãos para "combater o crime".

No final de maio, a polícia italiana deteve 97 pessoas acusadas de envolvimento ou colaboração com a Ndrangheta, máfia da Calábria, no sudoeste de Itália, numa operação de grande escala em várias regiões do país.

A ação da autoridade contra o crime organizado italiano decorreu em 14 províncias sendo que os detidos foram acusados dos crimes de associação mafiosa, colaboração, tráfico e posse de droga, extorsão, rapto e posse ilegal de armas.

As investigações também incidiram na influência do crime organizado sobre o sistema político.

A investigação revelou a existência de uma estrutura criminosa organizada e estável, resultado de uma aliança entre as principais famílias mafiosas da província de Reggio Calabria, com o objetivo de controlar o tráfico de droga a nível nacional e internacional.

Segundo um comunicado da polícia, esta estrutura de crime organizado permitiu que a Ndrangheta - a máfia originária da Calábria -, mantivesse vastos monopólios do tráfico internacional de droga.