Detido no Luxemburgo homem acusado de matar e desmembrar cidadã portuguesa

Um homem de 48 anos foi detido quinta-feira no Luxemburgo em ligação ao caso da descoberta do corpo desmembrado de uma cidadã portuguesa, em 19 de setembro, em Mont-Saint-Martin no departamento francês de Meurthe-et-Moselle, anunciou hoje fonte judicial luxemburguesa.